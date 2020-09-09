公懲會前委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當飲宴，及買股票賺進逾2千萬，上個月中遭監院彈劾，監察院今天通過調查報告，在檢調偵查或法官審理翁茂鍾所涉案件期間，包括前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、羅榮乾等9人，都曾與翁會面，要求行政院與司法院徹底調查北檢在本案的全部扣押物，將違法的審、檢、調、警人員依法處理，若2個月內都沒處理，將調閱所有卷宗詳細調查。

主查石木欽案的監委王美玉、高涌誠，上午在監察院司獄委員會通過調查報告，指老牌紡織廠「佳和集團」的第二代接班人翁茂鍾曾涉及百利銀行案等5項官司，另也涉入怡安、應華、佳和炒股案，翁涉案期間，除了與公懲會前委員長石木欽飲宴、球敘等不當接觸外，也和許多審、檢、調、警人員密切聯繫。

王美玉、高涌誠指出，包括前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、羅榮乾，最高法院前法官顏南全、花滿堂、謝家鶴、最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長吳雄銘，以及曾經擔任台北市調處機動組主任秦台生等9人，都曾在檢調偵查或法官審理翁茂鍾所涉案件時，毫不避諱地與翁會面。

除了司法界外，調查報告提到，高階警官劉柏良、周幼偉也為翁茂鍾座上常客，並且購買翁茂鍾所控制公司股票，另外在翁茂鍾記事本明確記載87年8月28日刑事警察局經濟犯罪組徐綉岳警官約談翁茂鍾與弟弟翁茂欽後，翁茂鍾當天晚上即在頂上餐廳宴請刑事警察局高層，以及劉柏良、周幼偉等人，之後徐綉岳也與翁茂鍾不當接觸，嚴重傷害警界風紀。

調查報告指出，據翁茂鍾所寫記事本顯示，他為百利銀行案件1千萬美金本票，運用各種司法檢調關係以求勝訴過程，就像現代版的「百官行述」嚴重傷害司法獨立與公正性。

王美玉、高涌誠說，記事本確實詳實記載翁茂鍾從早至晚所乘坐交通工具、處理何事、會見何人，為應付各類人物，其工作時間常達深夜，更流露出當時心境，直是現代版的「百官行述」復刻，其可信度無庸置疑。

王美玉表示，因翁茂鍾的「百官行述」所掀起驚天巨案，是否在官場上不過其一，又有多少現代版「百官行述」未被揭露，要求行政院與司法院以其高度來調查曾與翁會面的司法檢調警人員，若兩個月內沒有處理，將調閱所有卷宗詳細調查，「司法院的自律比監察院的他律更重要」。

(中時 )