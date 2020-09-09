新冠肺炎疫情趨緩，各國職業運動賽事陸續復賽，加上先前威力彩連槓47期，累積獎金高達31.2億元，令賭博網站也搶搭簽賭商機。刑事局偵查第四大隊獲報，「博金娛樂城」賭博網站經營美國職棒大聯盟、日本職棒、中華職棒、足球、美國職籃NBA等各類球賽及電子遊戲、台彩等簽賭，經長期蒐證後，在北中南等7縣市，逮捕陳姓總代理等26嫌到案，初估該網站從去年迄今，累積賭資金流高達11億元。
警方調查，「博金娛樂城」主機架設在菲律賓，33歲陳男從去年起開始在新北市商辦大樓設置機房，今年受疫情影響，還租下另一處所讓員工分流異地上班。該網站招攬民眾免費加入會員，並贈送300至500元不等的簽賭金吸引賭客。
「博金娛樂城」除以運動賽事為下注標的，也可簽賭台彩各式玩法，且標榜高賠率，以今彩539為例，每注100元，若中兩個號碼就可贏得5000元，尤其日前威力彩連槓，更是吸引不少賭客紛紛下注。
專案小組經長期蒐證、埋伏監控，發動數波同步搜索查緝行動，共計在全台21處查獲嫌犯26人，並查扣到電腦32台、手機、帳冊筆記本及現金14萬餘元等贓證物，全案詢後，依賭博罪嫌移送解各管轄地檢署偵辦。
(中時 )
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