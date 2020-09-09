前總統府發言人丁允恭今遭媒體爆出，前女友爆料他過去在任職高雄市府新聞局長期間，上班時間將辦公室當「炮房」，今早丁允恭也火速請辭發言人，並澄清「兩人的性關係，是發生在下班後或午休時」。粉專也跟上時事，指前高雄市長韓國瑜任內搬去鳳山辦公，根本先知。

根據《鏡週刊》報導，指前女友Y女出面爆料丁允恭，在過去擔任高雄市新聞局長期間，明明與前妻嚴婉玲已訂婚，卻劈腿包含她在內的4名女子；且與一名電視台女記者交往期間，不僅逼她墮胎，還屢次在上班時間，要她穿短裙、網襪在局長室辦公桌上發生性行為，讓她相當不堪。但丁允恭受訪回應強調，兩人的「性關係是發生在下班後或午休時」，沒在上班時間發生逾矩之事。

至於Y女懷孕墮胎多達3次一事，丁允恭則說，Y女第一次懷孕他知情，也的確有對Y女坦承，她並不適合把孩子生下，就算她生了，二人也不一定能在一起，因此有陪她去醫院拿掉小孩。第2次是Y女在墮胎後很久才跟他說，第三次他根本不知情。

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今貼文表示，「前市長韓國瑜搬去鳳山辦公，根本先知」。網友也紛紛在貼文留言嘲諷「恭事公辦」、「高市府變賓館」、「吾望再舉，是謂光復」、「還好沒有在那辦公……真是腥味滿室」。

(中時新聞網)