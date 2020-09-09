訂單回籠廣越月增連四揚 8月營收月增2.34% 16:592020/09/09 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 品牌客戶訂單回穩漸明朗，羽絨衣大廠廣越(4438)8月合併營收18.13億元，較7月成長2.34%、較去年同期22.57億年減19.66%；廣越指出，8月及9月為羽絨衣傳統最旺季，通常9月業績會比8月更好。 受疫情影響，廣越累計今年1-8月營收86.05億元，雖創下同期次高，不過，仍較去年同期下滑19.62%。 廣越表示，疫情趨緩，部份品牌客戶先前訂單逐漸回籠，且中國大陸市場復原的情形優於歐美許多，下半年受疫情影響相對輕微，預期下半年營運表現會比上半年好很多。 (工商 ) #廣越 #訂單 #回籠 #月增 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫後醫療、戶外訂單增溫 八貫8月營收月增18.49％ 創今年單月新高 16:202020/09/09 財經 客戶擴增產能 崇越8月營收旺 15:102020/09/09 財經 廣華-KY 8月營收5.11億元 樂觀第三季 17:092020/09/09 財經 8月營收看板－聖暉年增逾三成 同期次高 04:102020/09/09 證券．權證 瓦城泰統8月營收雙增 看好下半年營運動能 19:032020/09/09 財經 影像產品需求逐漸回溫 中光電8月營收月增5％ 16:102020/09/09 財經 8月營收看板－全球傳動 創22個月新高 04:102020/09/09 證券．權證 《紡纖股》廣越8月營收18.13億元 歷年同期第3高 16:482020/09/09 財經 8月營收看板－客戶追單 吉茂1.64億登頂 04:102020/09/09 證券．權證 《營建股》8月業績穩 國產不敵大盤走低 09:432020/09/09 財經 財經熱門新聞 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 救微信出絕招 騰訊點名美國反陸大將出馬 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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