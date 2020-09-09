品牌客戶訂單回穩漸明朗，羽絨衣大廠廣越(4438)8月合併營收18.13億元，較7月成長2.34%、較去年同期22.57億年減19.66%；廣越指出，8月及9月為羽絨衣傳統最旺季，通常9月業績會比8月更好。

受疫情影響，廣越累計今年1-8月營收86.05億元，雖創下同期次高，不過，仍較去年同期下滑19.62%。

廣越表示，疫情趨緩，部份品牌客戶先前訂單逐漸回籠，且中國大陸市場復原的情形優於歐美許多，下半年受疫情影響相對輕微，預期下半年營運表現會比上半年好很多。

(工商 )