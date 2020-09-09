連鎖家具龍頭詩肯（6195）8月營收2.12億元，年增66.32%，也是今年疫情爆發後首次單月突破2億元大關，創單月歷史新高紀錄；累計1~8月詩肯合併營收達12.74億元，年增16.69%。

詩肯表示，除了台灣營運成長在預期之中，新加坡NOVA在當地政府宣布解封後，8月繳出超乎預期表現，營收較去年同期倍增，主要是歷經近2個月的封城措施後，民眾報復性消費所致。

詩肯表示，8月營收連續4個月月增，反映台灣的零售市場已經走出疫情陰霾，同時疫情對房市的影響已淡化，第2季以來交易量明顯成長，也帶動家具市場更趨熱絡，是營收成長主因之一。

此外，政府下半年推出一系列振興消費措施，而詩肯先前布局的行銷方案也明顯發酵，對消費者的買氣有相當大的刺激作用，加上今年農曆7月的傳統小月分散在8、9月，負面影響分散讓銷售維持一定的成長動能。

截至8月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、52、7店，共136店，較7月再增加1店。詩肯也表示，9月雖有農曆7月因素，但目前觀察接單仍平穩成長，因此看好第3季整體營運較第2季表現優異。

(工商 )