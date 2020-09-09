鼓鼓以毛小孩視角為出發的暖心單曲〈我的心裡呀〉。（相信音樂提供）

「鼓鼓」呂思緯以十多年與愛犬米奇親身相處的點滴時光，譜寫出以毛小孩視角為出發的暖心單曲〈我的心裡呀〉。米奇是鼓鼓20歲時便陪伴他至今的狗狗，是他生命中不可或缺的重要家人，某次米奇健康亮紅燈需接受手術開刀，在當天手術前，鼓鼓細數他們相處的珍貴回憶，一個小時將內心所有感觸書寫成這首歌曲，鼓鼓說：「我們可能有自己的生活要出門，但狗狗永遠都在等你，他給了我們全部，我們卻只給他一部份，我想要站在他們角度寫一首歌，來安慰自己，雖然我不知道他在想什麼，但我猜他應該是這樣想的吧。」

回想和米奇相處點滴，鼓鼓形容，米奇小時候看到鼓鼓總是很有活力的蹦蹦跳跳，隨著年紀增長，已不是碰一聲衝到鼓鼓身上，而是一跛一跛走向他；米奇喜歡坐在鼓鼓的衣服上，他說：「我就會把我髒衣服丟下來放在地上，他就會坐上去，以前他有活力的時候都會抓我衣服要我趕快給他，他要坐上去，到現在他看不太到聽不太到，他還是會坐上去，可能我已經洗完澡要出門了，他都還沒發現。」即使鼓鼓不在家，米奇仍習慣在鼓鼓換洗髒衣服的地方睡覺。

鼓鼓以毛小孩視角為出發的暖心單曲〈我的心裡呀〉。（相信音樂提供）

鼓鼓對米奇的愛也延伸到許多毛小孩的身上，除了不定期捐贈愛心飼料，也常揪好友到流浪動物之家打掃園區，這次在構思〈我的心裡呀〉單曲時，鼓鼓希望藉由設計紀念商品結合義賣之舉，喚起更多人對於流浪動物議題的關注，而此次紀念周邊商品包括「帆布隨行袋」以及「小巧收納包」，周邊販售扣除成本後全數捐予本次共同合作單位，包括Mary’s Doggies台灣瑪莉愛狗協會、相信動物（社團法人台灣懷生相信動物協會）、財團法人流浪動物之家基金會、陳愛媽的幸福狗流浪中途、張媽媽流浪動物之家。

MV影像上，鼓鼓邀請插畫家好友Dinner操刀設計，腳本則由鼓鼓一手完成，〈我的心裡呀〉特別選在「狗狗節」9月9日00:00數位上架，MV也於中午12:00首播（https://youtu.be/3UpTxJ18uws）

鼓鼓以毛小孩視角為出發的暖心單曲〈我的心裡呀〉。（相信音樂提供）

(中時 )