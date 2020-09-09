獲獎人羅宇棊、張雅茹、黃煒翔、陳俊中（由左至右）。（新北市消防局提供）

消防署為提升緊急救護服務品質，激勵同仁，每年辦理各縣、市緊急救護績優有功人員甄選，新北市消防局每年均獲得各項獎項，並連續2年（107、108年）榮獲團體組甲組金質獎（六都第一名），由新北市消防局副局長陳崇岳代表受獎，其他獎項包含特殊績優組及生命捕手、接生好手等個人績優獎。

獲獎的包括，特殊績優組個人組頂埔分隊隊員黃煒翔；生命捕手A1受理OHCA緊急救護案件，完成指導壓胸之個案全國最多者指揮中心隊員張雅茹；生命捕手A2受理OHCA緊急救護案件，完成指導壓胸之成功個案（ROSC）全國最多者指揮中心隊員張雅茹；接生好手救護新生兒於孕婦產道產出，經接生處理成功送抵醫療機構全國最多者新板分隊隊員陳俊中、鷺江分隊隊員蔡定洲、鷺江分隊隊員羅宇棊。

新北市消防局局長黃德清表示，新北市人口數為全國最多，救護案件與日俱增，今年8月止新北市救護案件為13萬多件，緊急救護服務需求儼然已成為市民最需要的公共服務，其中到院前心肺功能停止（OHCA）案件共1402件，康復出院數151人，康復出院率高達10.77％，能有如此績效，除精良救護裝備外，充滿熱忱的救護人員更是推動進步不可或缺的動力，同仁努力持續提升緊急救護服務品質，打造安居樂業新北市。

(中時 )