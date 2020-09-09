封測龍頭日月光投控（3711）受惠封測業務續強、電子代工（EMS）旺季動能跳增，2020年8月合併營收「雙升」、衝上419.44億元新高。法人預期，在EMS業務旺季動能暢旺帶動下，日月光投控第三季集團合併營收可望季增雙位數百分比、挑戰歷史新高。

日月光投控公布8月自結合併營收419.44億元，較7月373.52億元成長達12.37％、較去年同期400.39億元成長4.76％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收2841.75億元，較去年同期2560.17億元成長11％，續創同期新高。

觀察日月光投控各業務概況，8月封測與材料合併營收247.87億元，較7月241.75億元成長2.5％、較去年同期228.84億元成長8.3％。電子代工（EMS）合併營收177.01億元，較7月134.67億元成長達31.44％、較去年同期174.31億元成長1.55％。

日月光投控預期，第三季封測業務營收將與第二季673.14億元相當，毛利率接近首季20.1％，EMS營收及營益率與去年同期505.99億元、4.1％相當。法人推估，日月光投控第三季集團合併營收可望挑戰歷史新高，但獲利能否續揚則有變數。

日月光投控財務長董宏思表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期成長態勢可望延續至下半年，若無意外仍可望繳出逐季成長表現，其中系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。

投顧法人認為，由於華為禁令將生效、台積電跨足先進封裝領域，影響日月光投控封測業務展望，加上毛利率較低的EMS業務貢獻增加，不利下半年投控整體獲利表現，使日月光投控7月底法說會後股價走勢疲弱，短線迄今已修正達約20％。

不過，投顧法人指出，隨著半導體先進製程演進，先進封裝製程能有效提升晶片效能、降低生產成本，將帶動先進封裝市場持續成長，日月光投控亦可望受惠需求規模擴大紅利，認為股價已反應上述負面影響，維持「買進」評等。

(時報資訊)