崇友(4506)8月來自於新梯大幅認列，單月營收攀上4.85億元，為歷年同期新高，年增83.74％；累計前8月營收29.50億元，年成長6.06％。

崇友表示，8月台大醫院老舊電梯汰換訂單完工認列，總計老舊電梯汰換共41台，亦包括客製化的高速梯、輪椅專用梯等產品，推升8月汰舊換新業務占新梯比重提升至55％；另外，林口文化三路高速梯住宅社區大樓新梯訂單同步完工認列，帶動8月新梯出貨完工台數從去年同期122台增至202台。

除了928檔期即將來臨，加上台灣低利率、資金充沛的環境，整體房市買氣持續熱絡，且政府持續擴大公共建設投資，崇友目前在手訂單金額年增10.65％，在手大型新梯案件包括新光桃園金融中心、中國醫藥大學、高雄的海音中心等，陸續在下半年認列，預期下半年新梯、汰舊換新業務出貨有機會優於上半年及去年同期。

(時報資訊)