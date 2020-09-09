◎牛津疫苗試驗喊停 張上淳揭恐怖併發症

牛津大學的疫苗開發今天傳出一起嚴重副作用的案例，疑似因新冠疫苗引發脊髓炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，國際大廠對於疫苗副作用願意公開坦承，是相當負責任的表現，未來國內疫苗開發也會秉持安全性的原則來做使用，台灣對疫苗安全性會嚴格把關，只要經食藥署同意的，都能讓國人安心使用。

◎手機放家裡再外出 康軒老董故意違反檢疫

康軒文教集團董事長李萬吉被爆料，本月5日從大陸返回台灣後，竟未依防疫規定進行居家檢疫，還擅自外出赴公司開會，遭新北市衛生局強制集中檢疫並罰鍰50萬元。據了解，這位董事長是把手機放在家裡再外出，中央流行疫情指揮中心表示，截至目前，居家檢疫違規的個案計有899人，累計裁罰金額是1億1604萬，民眾若居家檢疫期間外出，最重可罰100萬元。

◎國王與國王 保守團體、性別團體互摃

繪本國王與國王被教育部選列為中小學推動「新生閱讀推廣計畫」之一，遭保守的家長團體認為是偷渡同志教育，引發議論，彩虹平權大平台等性別團體力挺「國王與國王」認為本書可以認識多元性別；但保守的如台灣別人權維護促進協會等則批評，公投已經拒絕在國中小實施同志教育，本書無異偷渡，並成立不當教材檢舉專線。

◎蒜頭價格飆漲 行政院：近期會有進口

蒜頭價格持續飆高，民進黨中常會中引發惹議，民進黨發言人顏若芳轉述，行政院會中表示，近期會從幾個國家進口ㄧ批蒜頭，價格就會往下調降一些。

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(中時新聞網)