因疫情影響，從3月延到8月才舉行的全國中等學校擊劍錦標賽日前在桃園落幕，左營高中在連續5日的賽程中，一路過關斬將，最後才飲恨敗下陣，分別拿下高中男子、女子銳劍團體組銀牌，謝承栩則獲個人男子銳劍銅牌。

今年度全國中等學校擊劍錦標賽原定3月要舉行，但因新冠肺炎疫情影響，延至8月才復辦，賽事於8月26日至30日在位於桃園的國立中央大學拉開序幕，全國約有100所國高中，400位各路劍士參加，賽況可說是競爭激烈。

左營高中由校長張簡玲娟擔任領隊，並由教練林生祥、蘇文憲執掌帥符，帶領7位菁英選手參加，男選手有謝承栩、歐昆憲、李毅慧、林仲瑋等4位；女選手有陳佑薇、陳芷萱、謝芷芸等3位。並以團體雙銀、個人1銅作收。

林生祥指出，近幾年擊劍項目在北部發展快速，而且學習資源也較南部多，南北實力差距逐漸被拉大，南部學校愈來愈難與北部學校抗衡。雖未能一舉摘金，但能挺住壓力，並展現平日學習的成果，雙銀的成績已經值得讚許。

面對強敵來勢洶洶，拿下個人男子銳劍銅牌的謝承栩算是演出大驚奇，教練蘇文憲認為，謝承栩平日表現較沒自信，這次能突破自我，打出個人代表作，不僅透過擊劍運動，找到自信，也是其他後期選手值得學習的榜樣。

(中時 )