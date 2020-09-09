駐京外國記者協會就2名澳大利亞記者受到大陸國安人員騷擾發出聲明譴責，指稱此事是大陸侵害媒體自由「重大升級」，這種做法已在駐京外國記者群體中造成了恐怖情緒，擔心自己淪為大陸人質外交的犧牲品。已返國的澳大利亞記者稱，半夜裡有7名國安人員闖入住處，以強光照臉進行盤查，感覺非常恐怖。

《美國之音》報導，澳廣駐北京記者比爾．博圖斯(Bill Birtles)與澳大利亞金融評論駐上海記者邁克．史密斯(Mike Smith)上周半夜受到大陸國安部門官員約談並被告知他們不能離境，必須留下來接受有關澳籍華裔記者成蕾案件的詢問。博圖斯和史密斯隨後向澳大利亞駐華使館和上海總領館尋求保護，並在使領館人員陪同下接受國安人員的詢問，然後獲准離境。

駐華外國記者協會在聲明中說，中方的這種行為無異於令人震驚的恐嚇，對外國駐華記者的工作構成了威脅。聲明說，外國記者只是因為他們的工作而面臨被拘押的威脅。

外國記者協會指出，這2名澳大利亞記者離開大陸之後，大陸就沒有任何一家獲得專業認可的澳大利亞新聞記者，這是1970年代以來的第一次。澳大利亞外交部長佩恩(Marise Payne)已對此表示失望，但她也說明，不會對大陸進行報復，大陸記者仍可留在澳大利亞繼續工作。

駐華外國記者協會說，今年上半年，大陸驅逐了17名外國記者，這對於全世界希望繼續瞭解大陸新聞的讀者來說，這是一個令人失望的損失。

報導說，2名澳大利亞記者的事情引起了該國政府高層關注。當事人回憶說，半夜7名大漢闖入，強光照臉，恐怖異常。他們把史密斯圍起來，用攝像機拍攝，並向他宣讀了一份聲明，指稱他是國安調查的相關人，但不是調查的直接對象。

澳廣記者博圖斯在電視節目上說，「這事讓人感到政治性非常、非常強。讓人覺得很像澳大利亞和中國兩國關係上展開了一次外交爭鬥。」

(中時新聞網)