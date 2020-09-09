資訊服務商精誠（6214）9日公布8月營運表現，單月營收16.04億元，較去年同期減少10.22％，不過今年前8個月累計營收達152億元，較去年同期的140億元增加7.97％。展望下半年，精誠表示，將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型。

精誠表示，8月營收較去年同期減少，主要原因是去年同期大型專案認列金額基期較高，加上今年整體市場受疫情影響，部分大型專案進度延遲所致。不過精誠也指出，疫情也帶來雲端建置與資安商機，涵蓋金融機構、政府機關、電信業、科技業等產業客戶，都加速雲化轉型的腳步，同步也衍生資安防護商機，

此外，因應數位化趨勢，精誠協助壽險業客戶數位轉型，推出電子保單服務，也為8月營收帶來貢獻。

以上半年獲利來看，上半年稅後淨利8.21億元，年增14.01％，每股盈餘3.31元，優於去年同期2.92元。

(工商 )