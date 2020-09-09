汽車零件廠廣華-KY（1338）自結，8月合併營收5.11億元，月減11.7％、年減23.05％；累計前八月合併營收34.48億元，較去年同期減少27.83％。

廣華表示，8月營收減少係因進入汽車傳統暑休淡季，包括豐田、本田與日產等大陸三大日系車廠皆陸續暑休，在工作天數減少達五天的情形下，不利整體營收表現；另一方面，由於人民幣貶值、新台幣升值，加上今年以來疫情蔓延衝擊新車銷售市場呈下滑表現，是導致營收較去年同期減少的原因。

展望第三季，廣華維持審慎樂觀看法，表示第三季向為汽車傳統暑休產業淡季，但從中國大陸8月新車銷量年增率正成長來看，可見消費者購車意願有逐步回溫，廣華的三大日系車廠客戶－本田、豐田與日產8月在大陸新車銷售年增率分別達19.7％、27.2％與-2.4％，在良好的銷售表現下，品牌車廠已提前縮短庫存去化的期間，整體備貨力道有望在暑休過後加速增溫，貢獻廣華各生產基地的產能利用率保持在一定的水位。

(工商 )