網友貼出在好市多買到科克蘭乾酪蔓越莓乾堅果的照片。(圖取自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說)

美式大賣場好市多深受台灣民眾喜愛，日前更有民眾替好市多排名「必買美食TOP5」引起不少討論。近日就有網友發現一款，不只可以當零食更是配酒神物的「科克蘭乾酪蔓越莓乾堅果組合」，換算下來一包26元，就有網友分享自己試吃完後，「腦波弱也搬了一箱回家。」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中分享，自己日前逛好市多時偶然買到這款零食，裡面有「堅果、起司、果乾」更說配紅酒或當點心都很合適，價錢一包26元，更補充，熱量180大卡，蛋白質8克，是個「很可以接受的範圍內」，不過他提醒，保存期限不長，要盡快食用完畢。

貼文發出後網友也熱烈討論，「這款搭紅酒讚」、「超級好吃又方便，已回購數次」、「這個很棒，小孩去安親班都會帶一盒，少吃很多零食餅乾」、「昨天試吃吃到，好吃就帶一盒回家了！」、「上班精神糧食」、「好適合帶出門，若不小心需要加班時可以填一下肚子。」

但也有網友分享，因為裡面的起司偏鹹，所以他會加入切塊狀的小黃瓜、蕃茄以及水煮蛋當蔬果沙拉，沒想到「意外的很ok！」其他網友則說，「起司真的很鹹無法單吃，堅果是有加鹽的，不是原味，個人覺得堅果比起司鹹。」、「好吃，但是裡面莓果比例太多了，堅果太少。」

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(中時新聞網)