新型冠狀病毒襲擊全球，面對嚴峻的防疫挑戰，需有效且快速整合跨領域防疫科學研究能量，由科技部規劃的「防疫科學研究中心」（Research Center for Epidemic Prevention Science）研究計劃，將推動跨領域研究及國際科技防疫合作，提升台灣防疫科技實力。宏碁身為全球資通訊產業一員，將參與由國防醫學院建置的「國防醫學院-防疫科學研究中心」，並於今（9）日宣布與國防醫學院簽訂合作備忘錄（MOU），盼透過智慧醫療的研發，在未來流行傳染病的預防上更有效率，降低防疫醫療體制的負擔。

宏碁與國防醫學院攜手舉辦的「國防醫學院-防疫科學研究中心」記者會上，特別邀請宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、宏碁董事長暨執行長陳俊聖及宏碁技術長張瑞川共襄盛舉，國防醫學院則由軍醫局陳建同局長、國防醫學院查岱龍校長及三軍總醫院王智弘院長代表出席，顯見國防醫學單位及科技產業對於新型傳染病防治及智慧醫療的重視，在各自領域的專長上貢獻己力。

宏碁董事長陳俊聖指出：「宏碁擁有先進AI技術與資通訊產業經驗，以國防醫學院在醫學基礎及三軍總醫院在臨床醫學研究的深厚實力，加乘宏碁在人工智慧（AI）技術領域的科技，合作建立先進疫苗開發平台，此次雙方合作將針對未來新型傳染病的疫苗研發，也讓宏碁成為台灣第一家運用智慧醫療協助疫苗研發的科技公司。」

疫情延燒至今，宏碁憑藉智慧醫療基礎，多領域與防疫及醫學單位合作，不僅與台灣疾病管制署（CDC）合作建立醫院感染管制即時通報系統，此次更參與「國防醫學院-防疫科學研究中心」的研究計畫，首先瞄準疫苗開發，透過宏碁在AI技術之研發加速抗原開發過程，結合國防醫學院的基礎研究，可在未來新型傳染病再次蔓延全球前加速進行疫苗研發。

除此之外，目前宏碁正與國防醫學院研議合辦智慧醫療學程，培養醫學及AI雙元人才。未來，宏碁將與國防醫學院在智慧醫療開發進行策略合作，協助加速智慧醫療的產業化、產品化與國際化進程。

國防醫學院與宏碁的合作，以設立AI先進疫苗技術平台於「國防醫學院-防疫科學研究中心」為起點，期許在未來新型傳染病發生時，即能有效生產疫苗，雙方亦在智慧醫療範疇下從教育開始扎根，朝向將台灣智慧醫療研發能力及產品推廣至全世界，結合醫療及科技能量創造更大的價值。

(科技)