台中捷運綠線將於年底通車，台中市議會交通委員會9日召開「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」會議，市議員楊正中說，市府不要過度樂觀，操控權在中央、不在地方，天要下雨不是市府可以決定的。中捷公司董事長林志盈強調，若一切順利預計9月底進行履勘。

「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」，由主席李榮鴻主持，與會有市議員陳政顯、楊正中、陳廷秀、朱元宏等人。楊正中說，捷運綠線日前已通過初勘並報請交通部履勘；市府說今年底可望通車，他認為一切說得太早，依市府專業方面應不成問題，他擔心還會有變數。

楊正中指出，「天要下雨、娘要嫁人，不是無法可治。」捷運綠線是否能如期在年底通車，決定權在民進黨執政的中央交通部，如果交通部不核發執照，台中市依然無法通車；交通局與中捷公司要有應變措施不能掉以輕心，操控權掌握在中央。

朱元宏說，目前捷運綠線部分工期延誤，中捷以一例一休緣故來帶過；他認為問題沒那麼簡單，因工期延誤衍生成本由誰來負責？諸多問題必須再深入了解。主席李榮鴻要求下次會議提出詳細說明哪些工期延誤，問題究竟出在哪裡及如何解決？

中捷公司董事長林志盈表示，「我們會把傘準備好」擬訂相關策略因應。目前針對初勘列出應改善項目已修正，再測試安全度與穩定性；中捷很認真因應，一切順利預計9月底履勘，相關缺失改善後，再報交通部於年底正式通車。

(中時 )