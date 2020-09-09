恆述法師日前現身開記者會，宣布要全面復出，恆述法師說明債務已在神豪資助下還清，同時，她也表示和2個弟弟張菲、「小哥」費玉清各走各路，姊弟關係降到冰點，而恆述也登上節目說明始末，她一談到弟弟拒金援、脫離姊弟關係，恆述就氣炸直呼：「那是我才夠這資格講這個話」。

70歲恆述法師7日宣告全面復出，她昨就登上節目《新聞挖挖哇》說明始末，恆述一開始就直呼：「怎老說我70歲呢」，恆述法師表示她復出後要改變造型、不穿袈裟了「我可能是中性打扮，像美國節目《艾倫秀》一樣，可能就要戴帽子，我一樣可以主持節目」。

恆述法師上節目反擊2個弟弟。（圖／取材自新聞挖挖哇！ Youtube）

恆述法師談到2個弟弟拒金援，甚至不排除在必要時脫離姊弟關係，恆述法師難掩怒氣說：「我周轉一點小錢，他們講這麼多」，談到脫離姊弟關係，恆述更氣炸直呼：「那是我才夠資格說這個話」。

恆述不滿說，她過去也曾幫助過弟弟，並開嗆：「跟我算那麼清楚，我才懶得理你們兩個」。面對家務事鬧上媒體版面，張菲則是對恆述法師的發言噤聲，姊弟之後如何應對，也考驗著3人的智慧。

【新聞挖挖哇】恆述難清算？20200908（恆述法師 許常德 呂文婉 馬在勤 狄志為）內容自19分35秒處開始。

(中時新聞網)