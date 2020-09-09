總統府發言人丁允恭私生活淫亂，被挖出當高雄市新聞局長時將辦公室當砲房，引來在野黨群起攻之，現在挺綠人士也看不下去，焦糖哥哥陳嘉行怒飆他，「管好自己老二很難嗎？你知道亂幹會害到民進黨嗎！」痛罵他是噁男、渣男。

《鏡週刊》最新一期報導，丁允恭私生活多彩多姿，不僅讓前女友墮胎3次，還周旋在4女之間，任職高市府新聞局長時，規定女友得穿著短裙、網襪到辦公室找他，甚至曾把辦公室當砲房，在辦公桌上辦事。據了解，丁允恭稍早回應此事，坦承曾在辦公室有親密關係，但是在下班或午休時進行的，沒有利用上班時間。

對於丁允恭的荒唐行徑，向來支持民進黨的陳嘉行今在臉書上開砲，「煩死了！管好自己老二很難嗎⋯⋯你的老二不是你的老二，你知道亂幹會害到民進黨嗎！？」最後並痛罵他是噁男渣男。

挺綠網友看到發言人出包，紛紛崩潰留言，「枯枝必折！」、「權力春藥」、「要跟摩鐵党一起外送了」、「不知道民進黨政吃錯什麼藥，從高雄市政府用到總統府」、「還承認在局長室，雞皮疙瘩都起來了！」、「又是個時間管理大師」、「不輸阿雞師」、「他多鳥症啊！」、「他詮釋了埋頭加苦幹的方式，只是用錯地方了！」

PTT的網友話說得酸，懷疑此刻爆出丁丁醜聞背後有陽謀，「斬一個自己人來洗白也是好主意」、「看來上級下令了，側翼現在全面切割中噁」、「側翼罵得越兇，本體越沒事呀」、「嚴重懷疑爆出丁丁爆桃色醜聞是圍魏救趙，為轉移被罵臭頭的美豬新聞」。

(中時新聞網)