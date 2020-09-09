為了積極培育數位內容產業人才，經濟部加工出口區管理處、以及國家實驗研究院高速網路與計算中心，攜手主辦的「2020第九屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，9日舉辦決選及頒獎典禮，動畫組冠軍由國立台灣藝術大學的《浮標》獲得，總共頒發100萬獎金。

「2020第九屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，9日在高雄舉辦決選及頒獎典禮，該項活動由科技部、經濟部、文化部跨，部會共同指導，經濟部加工處及國家實驗研究院高速網路與計算中心（國研院國網中心）攜手主辦。

經濟部常務次長林全能、文化部常務次長李連權、科技部主任秘書陳宗權、高雄副市長羅達生、經濟部加工處長黃文谷、以及國研院國網中心主任史曉斌等中央和地方政府首長到場共襄盛舉。

經濟部常務次長林全能表示，近年台灣創新娛樂產業蓬勃發展，經濟部秉持著以人才帶動產業的理念，持續透過業師輔導、大師分享講座、人才媒合會、以及傑出人才經驗分享等系列課程，培育產業所需人才。

他說，今年已見人才培育正向循環的效益，例如羊王創映創辦人吳至正老師，原為第一屆HPC功夫競賽的參賽者，主動擔任今年競賽評審一職，以業界角度給予競賽作品，最到位的評比及建議，活動也邀請歷年競賽學長姐擔任教育訓練業師，分享參賽及創業歷程。

林全能指出，今年更深化與NVIDIA、兔將公司、夢想動畫公司等企業的合作，導入專業培訓及獎勵資源，也廣邀全國旗艦企業辦理人才媒合，協助產業尋獲具即戰力的好人才，讓優秀人才有機會圓夢，同時強化產學共育的深度。

科技部主任秘書陳宗權表示，科技部向來以科技致力為國內創作，打造良好的環境，作為核心任務，因此，國研院國網中心提供競賽參賽團隊雲端高速算圖資源，持續支持參賽團隊遠端算圖、遠端創作，嘉惠許多競賽創作隊伍。

加工處表示，今年的屆賽事結果，動畫組冠軍國立台灣藝術大學《浮標》、亞軍國立台灣藝術大學《Closet》、季軍國立雲林科技大學《Mine 我的》、佳作國立台灣科技大學《One After Another》。

加工處表示，得獎團隊除有豐厚的獎金鼓勵之外，未來也會鏈結相關資源，並持續輔導精進，協助優秀人才，進入產業或新創培力，推升國內數位內容產業更加茁壯。

(工商 )