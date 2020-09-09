電梯大廠崇友實業9日公佈，8月合併營收回升至4.85億元，改寫同期史上新高，主因是崇友取得台大醫院總計41台汰舊換新電梯標案，金額1.6億元，第二季完成安裝，8月入帳所致。崇友看好，台灣房市轉趨熱絡，建商客戶加速完工速度，下半年新梯、汰舊換新業務出貨動能，有機會優於上半年及去年同期。

崇友今日公布8月合併營收4.85億元，創同期新高，比去年同期大幅成長83.74％。前8月合併營收29.5億元，較去年同期成長6.06％。崇友表示，崇友受惠於台灣房市交易熱絡，新梯、汰舊換新電梯訂單也隨著建商客戶加速完工而推升認列營收進度，台大醫院老舊電梯汰舊換新總計41台，金額1.6億元，加上林口文化三路高速梯住宅社區大樓新梯也完工認列營收，造就8月新梯及汰舊換新電梯完工台數從去年同期122台增加至202台，也是崇友8月合併營收改寫同期新高的主因。而客製化高速梯、輪椅專用梯等產品完工認列營收，使得汰舊換新業務占整體電梯銷售比重提升至55％。

崇友指出，建商向來在928檔期大舉推案，而根據住展雜誌統計，農曆7月後至10月底止，北台灣房市新成屋、預售屋推案預估量約2,435.6億元，不單比去年大幅增加700多億元，年增幅高達44％，更創統計以來新高記錄。

崇友表示，台灣低利率、資金充沛下，整體房市買氣持續熱絡，政府持續擴大公共建設投資等，帶動建商推案信心及完工進度步伐加速，有助於創造崇友在新梯、汰舊換新業務接單上良好發展環境，尤其目前在手訂單金額也比去年同期成長10.65％。崇友看好建商加速訂單完工認列，下半年新梯、汰舊換新業務出貨動能亦有機會優於上半年及去年同期水準。

崇友對於第三季營運，維持審慎樂觀看法。崇友看好新光桃園金融中心、中國醫藥大學、高雄的海音中心等在手大型新梯案件，下半年可逐步認列，加上崇友既有使用年限超過20年以上約1萬台之老舊電梯更換新梯，皆有助於帶動新梯、汰舊換新業務維持成長動能。再方面，崇友也積極提升電梯零部件生產自製率，規劃第三季再崇友楊梅廠建置永磁同步馬達組裝生產線，以達到良好成本管控、電梯良好品質穩定，隨著崇友持續優化新梯銷售結構、維修保養業務穩定挹注，再加上投入電梯生產自製率提升，持續創造崇友高度競爭利基，並有望帶動未來營運良好成長動能。

(工商 )