橘子集團（6180）9日公告上（8）月營運表現，單月營收達新台幣8.5億元，年增8.0％，惟較7月10.23億元衰退。橘子表示，8月營收較去年同期成長，主要是因《天堂M》、《新楓之谷》推出多檔行銷活動，挹注8月份營收較去年同期增長。累計今年1～8月營收達新台幣75.8億元，年增17.2％。

回顧8月，橘子表示《天堂M》強化在地行銷，響應鬼月舉辦台港澳獨家「鬼怪狩獵祭」活動，並釋出「法利昂的分身」副本；《新楓之谷》全新海外系統「楓之谷探險隊」、「燃燒世界」與「RISE改版」等陸續上線，搭配15周年「Maple Cafe」與限量「15週年紀念專輯」，有效維持長線營運能量。

此外，與韓國遊戲Kakao Games共同營運、下半年將推出的手遊大作《月光雕刻師》也展開預熱，公布原著故事大綱與形象網站。

橘子表示，旗下電商樂利針對越南市場而成立的電商平台「挑挑ttCHOICE」於八月開站，並參與「2020台灣跨境電商博覽會」接觸潛在合作夥伴，亦協助代營運品牌加入Lazada、Tiki及蝦皮等東南亞電商平台，加速佈局東南亞跨境電商市場。

(工商 )