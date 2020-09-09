頂級豪宅再現交易！據最新實價登錄顯示，又有豪宅客大砸8.05億元買下「One Park Taipe信義聯勤」18樓二戶，單價約每坪260萬，為今年台北豪宅最高單價交易。不過，台北高端新建豪宅因交屋高峰期已過，加上超高端豪宅置產仍趨保守，今年上半年台北豪宅單價200萬交易僅五件，比去年同期14件落差不小。

根據最新實價登錄，「信義聯勤」18樓二戶分別約260坪，今年4月各以總價約4.02億元出售，謄本資訊顯示，豪擲8億元的買主為鄭姓自然人，以沒有貸款購入，單價 、總價均創下了台北豪宅市場今年新高。

「信義聯勤」是目前台灣「豪宅王」記錄保持者，2018年32樓高樓層曾創下每坪299萬元天價，成交單價依樓層不同，約在每坪219～299萬元間，即使4樓的最低單價也在200萬以上。

值得注意的是，由於台北新建豪宅完工交屋高峰期已過，以及近年市場回溫、餘屋逐步去化，以致供給量漸少，今年以來站上單價每坪200萬的交易相對稀有。

相較於去年同期台北各大新建豪宅交屋暢旺、買賣熱絡，甚至中古豪宅「文華苑」也有單價逾200萬交易，總計多達14件交易躋身「200萬俱樂部」，今年迄今也僅了5件豪宅單價站上每坪200萬元，除了「信義聯勤」二戶外，另有「聯合大於」二戶，以及「冠德信義」一戶。

大家房屋企研究主任郎美囡表示，單價站上200萬的高端豪宅，集中在大安、信義計劃區等聚落，多為屋齡5年內的新豪宅，今年一來因缺乏交屋挹注，二來疫情未解封前，高端買方對於超豪宅置產趨向保守，上半年超高端豪宅交易件數明顯衰退，不過貨幣寬鬆、低利環境仍會帶動手握大筆資金的高端買方尋求穩定的投放標的，下半年豪宅市場動能仍穩中求進。

(工商 )