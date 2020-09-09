公平會9日委員會議決議，不禁止晶元光電與隆達電子結合。公平會指出，晶元光電與隆達電子打算以新設投資控股公司，透過共同辦理股份轉換方式，讓與其全部已發行股份到新設控股公司，並成為新設控股公司的子公司，符合公平法結合型態。

公平會指出，兩家結合所涉及的相關產品市場是「LED磊晶片與晶粒市場」及「LED封裝與模組市場」。晶元光電以生產LED磊晶片與晶粒為主，隆達電子則以LED封裝與模組業務為主，因此，具有上、下游垂直交易關係，並兼具水平競爭關係。

公平會表示，考量到兩家公司的客戶來源分散，且彼此並非互為主要交易對象，兩家結合不致造成投入封鎖、客戶封鎖的疑慮，同時也難認定結合後將阻礙其他競爭者選擇交易相對人的可能性。

此外，公平會也發現，兩家結合後在相關市場的市占率增加有限，市場仍屬競爭，交易相對人有顯著抗衡力量，因此也不具有顯著限制競爭疑慮。公平會因此認為，兩家結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益，所以，不禁止其結合。

(工商 )