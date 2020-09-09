今年受疫情影響，不少國際各大烘焙賽事紛紛延期或停賽，但統一企業(1216)、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會主辦的「第四屆 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔準決賽」今(9)日在台北舉辦，準決賽現場匯聚10位來自全台各地的烘焙高手，最後選出6名選手，將於年底爭奪年度UniBread烘焙王冠軍寶座，未來更將前進法國與世界各國的烘焙高手競技切磋。

統一企業公共事務室經理(涂)忠正表示，國人越來越接受烘焙產品，而統一看好烘焙商機，近年來也積極布局該領域；統清總經理林政叡則說，目前國內烘焙油一年商機約35-40億元，統清目前市佔約1/3，未來統清也將更積極在烘焙市場布局。

邁入第四屆的「UniBread烘焙王麵包大賽」，今年再度接軌了國際最具公正、中立的烘焙賽事「MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽」，要以高壓試煉選拔出年度烘焙王，打造最強的台灣烘焙代表隊，前進法國、與世界各國的烘焙高手競技切磋。因此烘焙王麵包大賽百分百比照國際賽事規格，是為全台難度最高、獎金最優渥的烘焙競技舞台，這場年度最大的烘焙競賽也為台灣烘焙界注入新動力、活絡產業。

至於此次評審之一的曹志雄老師表示，今年參賽作品更有接軌國際的水準，比起以往比賽作品多講究華麗外觀，本屆選手們回歸每款麵包風味上的著墨，展現其多樣化且純熟的工藝技巧，入圍決賽的作品在風味上既保留了台灣特色也兼顧國際口味以及市場性。經過一番激烈競爭後，最後由王柏峰、邱宏宇、徐銓蔚、黃佳政、黃鈺翔、賴昱銓入圍決賽資格；將挑戰年底動態決賽，冠軍將可以獲得50萬元獎金，也將披上年度烘焙王榮耀、代表台灣站上世界舞台，展現台灣的烘焙實力，前進法國與世界各國的烘焙高手競技切磋。

(時報資訊)