台灣設計展將在10月登場，市府將1次打開州圖等5處古蹟、歷建老屋群，絕對是文青與古蹟控必訪之地。（陳育賢攝）

2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」將在10月登場，市府特別打造2公里軸線串聯前後站兩大展區，並以「Living Museum舊城生活博物館」為主題，打開州圖、美術館、新州屋、影像博物館、大同108等5處古蹟、歷建老屋群，是文青與古蹟控必訪之地。

市長林智堅指出，新竹市舊城區歷史悠久，古蹟密度高，此次盤點與整修開放5座古蹟與歷建老建築，串聯成主展場，旅人可以在10分鐘內走到任一據點，希望「當代設計力與舊城老建築」撞擊出不同的新竹風景。

他說，該展區由新竹在地團隊「或者文創」擔綱策展，結合「蚯蚓文化」打造「舊城生活博物館」，展現新竹老城區豐厚的文化百景，也盼藉此邀請更多文創團隊持續深根新竹。

市府表示，5大場館包括有塵封36年、已有95歷史的新竹州圖書館，透過公私協力合作，即將在10月1日嶄新重生，以「重啟、未來閱讀」為題，邀請科技、設計、空間、光影等跨領域藝術家進駐參展，也有以VR虛擬實境影像，打造出擬真的巨大圖書館，主打沈浸式體驗，顛覆民眾對圖書館的想像。

新竹市美術館則在展覽期間擔任旅遊服務站「風城轉生站」，展出新竹的「人生跑馬燈」，訴說新竹市東西南北門等各區的舊城故事，1次讀懂新竹老城歷史。

大同108的前身是日治時代起建的5層洋樓，過去是閒置60年的老屋，由市府活化為舊城再生基地，此次在設計展將變身「竹塹練工房」，蓪草、螺鈿、玻璃是新竹在地的世代工藝，展覽將以創新設計，重新表現「高手在民間」的在地工藝。

1934年開幕的新州屋是新竹第1間百貨公司，經3任屋主轉手後沉寂許久，這次也是展館之一，將由鴻梅文創著手設計成「九降米粉道」，展示製作米粉的12道工序。

影像博物館於1933年開幕，當時名為「有樂館」，為全台首座有冷氣的歐化劇場，此次要帶大家重回「有樂電影院」，播放多部經典電影。

市府產發處也透露，設計展能深度挖掘舊城生活文化，並與設計師、工藝家與料理師合作，讓這些概念持續在地深化，即便展覽結束，空間仍能持續營運，成為真正的生活博物館。

(中時 )