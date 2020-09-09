日媒引述知情人士透露，大陸晶片廠商正加快降低對美國半導體設備的依賴，其中，中芯國際、長江存儲分別測試陸產的非美半導體設備，以達到大陸晶片供應鏈目標。

香港信報報導援引外電消息，知情人士指出，中芯國際已設定目標，預定2020年底在完全不使用美國設備的情況下，試產40奈米晶片，並計畫3年內生產更先進的28奈米晶片，該公司並向美國大型設備商應用材料公司Applied Materials大筆採購，囤積可供應數年的庫存。

另一方面，長江存儲為大陸首家3D NAND型快閃記憶體廠，該公司自5月起，持續提高使用陸產晶片設備及材料的目標，相關目標現已調升至70%，而目前實際使用率為30%。投行野村表示，該公司也提前數個月訂購用於2021年擴展的機器，估計是預期中美貿易戰將進一步升級。

知情人士表示，隨著川普政府封殺範圍擴大至微信海外版WeChat，以及抖音海外版TikTok等，嚴重依賴美國的大陸晶片製造商，被美方切斷供應鏈的威脅越來越大。

(工商 )