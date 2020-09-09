99購物節來臨，電商積極搶攻消費商機。網家（8044）表示，為把握99購物節商機，旗下PChome 24h購物攜手500大品牌、36大銀行祭初25％回饋，站上採購熱度也升溫，有望帶動整體第三季營運表現。

網家指出，今年99購物節攜手500大品牌、36大銀行推出回饋，且全站指定商品狂降24折起。同時，本週起正式進入白露節氣，PChome 24h購物觀察，為提早因應多變氣候，消費者養生保健意識漸增，除了透過飲食、運動調節身體，藉由智慧穿戴裝置即時掌握身體狀態，亦成新興採購趨勢，因此帶動站上今年慧穿戴裝置銷量較去年同期成長40%，整體買氣暢旺。

分析站上銷售趨勢，PChome 24h購物表示，現代人健康意識高漲，藉由每日規律作息及適當運動，養成良好的習慣，已是許多消費者的保健之道，因此具備心率偵測、睡眠監測、計步等功能，成為多數智慧穿戴的基本配備，熱銷價格帶則有偏向Ｍ型化發展的趨勢，入門款熱銷價格落在2,000-3,000元，高CP值適合年輕族群及年長者配戴使用，且以長續航力、防水、外型簡約美觀三大特點，為多數消費者的採購考量。

此外，網家也指出，恰逢開學季，為搶攻兒童商機，亦有不少品牌推出專為兒童設計的智慧手錶，多主打追蹤定位、聯繫通話、SOS緊急鈕三大功能，讓工作繁忙的家長不僅能隨時隨地掌握小孩狀態，也成為近期站上熱銷商品。

(工商 )