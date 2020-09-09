資訊服務廠商聚碩（6112）8月營收新台幣10.09億元，較去年同期微幅減少5.7％，累計今年前8月營收為新台幣92.52億元，較去年同期增加11％。展望下半年，聚碩表示，數位轉型是大趨勢，也是聚碩接下來的重要營運動能，聚碩指出，雲端、大數據、AI、數位行銷、行動應用、物聯網以及資安，為當前7大重要趨勢，未來這些領域聚碩都不會缺席，預期下半年仍可維持成長趨勢，第三、第四季展望審慎樂觀。

聚碩是國內老字號資訊服務廠商，主要代理國際網路通訊軟硬體產品，在六大領域代理全球超過40種知名ICT品牌Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等產品，可幫助客戶智慧升級時的IT需求一次到位，提供不同領域的資通訊整合解決方案。去年佳世達參與聚碩私募案，投資18.2億元並取得3.5成股權，聚碩結合佳世達原先的硬體優勢，將持續耕耘「智慧製造+智能服務」，提供客戶從雲到端、軟硬整合的智能方案。

聚碩今年上半年稅後淨利2.79億元，優於去年同期的1.78億元，每股稅後盈餘1.48元，與去年同期1.46元相當。

聚碩表示，雲端、大數據、AI、數位行銷、行動應用、物聯網以及資安七大趨勢中聚碩都有著墨，其中著墨最深的為大數據與資安。而在雲端部分，則已成立聚上雲，幫助產業夥伴加速上雲腳步。此外，聚碩今年也將持續開發下階段的雲端服務資訊軟體平台，以為將來雲端服務商機奠定基礎，並將更多的產品線納入平台之中，預計今年將拓展微軟Azure、Citrix、Cisco Webex等產品線。

至於在物聯網、人工智慧方面，聚碩表示，可借助與佳世達大家庭的合作持續深耕。

聚碩指出，企業數位轉型的浪潮是未來趨勢，也是聚碩接下來營運的主要動能。而今年第二季聚碩積極啟動轉投資計畫，增加對動力安全、德鴻兩家公司的持股逾兩成，前者專做金融證券的資安服務，德鴻則以顧客關係管理（CRM）見長。聚碩指出，未來在資安與雲端的投資腳步仍將持續，而看到金融資安、CRM未來商機與缺口，下半年將還有許多轉投資案要啟動，預期將逐漸看到成效顯現。

(工商 )