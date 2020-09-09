看準物聯網智慧家庭服務的崛起、影音娛樂載體的轉型、及後疫情時代宅生活型態的成形，台灣新創團隊-南璋集團(4712)麗暘科技繼2016年研發出Robelf機器人後，攜手產業夥伴，並與台灣科技大學李敏凡AI博士建教合作，從終端通訊、系統串接及服務整合共同合作，再造新世代創新智慧家庭核心產品－「Bobii智能影音管家」。

麗暘科技指出，Bobii不僅承襲Robelf機器人多項獨特技術與設計，全面應用「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」三大5G發展機制，串連LiTV線上影視、YouTube兩大數位媒體平台，提供多元影音娛樂內容，透過Bobii還能投放到電視，顛覆過往收視習慣。；此外，為因應後疫情時代「宅健康」、「宅安全」需求，Bobii率先導入熱影像顯影應用，Bobii RGB高解析鏡頭搭配熱影像鏡頭同步顯示，0.5秒內即完成快速熱感應體溫篩檢、人臉辨識，保護家中安全、守護家庭成員健康。

不同於一般智能語音管家，Bobii的優勢在於全方位的軟硬整合家居服務應用與人機互動體驗。Bobii搭載有整合AI人工智慧與大數據資料分析後台；搭配可應用於人臉辨識、熱影像顯影、視訊通話、視訊會議、網頁瀏覽及觀看線上影音內容的自動橫豎屏轉換8吋高解析觸碰螢幕；應用於居家保全可360度旋轉的可擴充連接數位監視器Elf Eye；360度聽音辨位喚醒Bobii搜尋網路、傳遞生活資訊的四顆抗噪音陣列麥克風、喇叭以及可遠端語音操控的智能遙控器；在智慧居家部分，則可利用藍牙、Wi-Fi連接多樣家電產品，而家中若無智慧設備，添置智慧插座即可聲控啟動，加購可擴充連接的無線機上盒置於屋內其他空間使用，即可觀賞Bobii裝置中整合的影音娛樂內容，「Bobii智能影音管家」能與市面上大多數的IoT裝置與服務做串連，打造全新的智慧生活物聯網生態圈，帶來無線/限生活體驗。

南璋集團麗暘科技(股)公司執行長陳凌鋒強調，在即將到來的5G時代，AI與物聯網將會真正落實到每一個家庭中，而有線與固網也將慢慢被5G所取代。麗暘科技成立以來一直深耕AI技術，此次所研發的「Bobii智能影音管家」小機器人，把人工智慧、物聯網服務與影音串流結合，創造出全新的AIoTT（AI+IoT+OTT）智慧家庭核心裝置，創造出家庭生活習慣的全新智能模式，透過人臉辨識、語音交互、OTT、KTV、YouTube、體溫感測、智慧監控等多重應用的導入，將會讓Bobii取代手機在家庭生活中的地位，成為最具溫度與人性化的智能影音/語音管家，並在行動上網方面與遠傳電信合作，配套推出超值優惠方案，用戶可以省去原本收看有線電視及建設固網的費用。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示：LiTV深耕OTT相關領域超過十年，為本土最大的正版影視平台，除了提供400台頻道、還有超過5萬小時的正版VOD片庫，並且支援五種跨螢載具：電視、電腦、手機、平板、車載，這次能與麗暘科技合作，成為Bobii搭載的影音娛樂服務，將影音娛樂與物聯網應用結合，大幅提升消費者的使用體驗，讓家庭娛樂有感升級！

透過Bobii專屬的APP連動，Bobii即可成為居家監控保全，開啟獨家保全監控功能，Bobii就會開始360度旋轉，透過8吋HD大屏幕巡視家中狀況，輔以熱影像顯影主動進行影像分析，室內若有非家庭成員的陌生人闖入，便會拍照並立即做異常通報，再搭配可擴充連接的數位監視器Elf Eye放置於家中任意位置，即使使用者不在家，也可透過手機360度遠端監控室內的其他死角，讓陌生人無所遁形；而內建的「家庭成員」功能會將用戶資料儲存在本地端，在資料不上傳雲端、無安全疑慮的狀況下，Bobii能精確辨識所有家庭成員、並提供十分貼心的個人化資訊，像是告知爺爺政論節目即將開始、提醒媽媽最新的劇集要上演了、讓做完功課、吃完晚餐的弟弟，可以在七點看半個小時卡通等等。

Bobii與時下最熱門的影音平台LiTV線上影視、YouTube合作，提供豐富的正版線上分類影視、網紅名人、卡拉OK等智慧串流娛樂內容，透過Bobii語音助理，用戶隨時可直接說出「我要看電視」便可立即收看線上串流影音，也能持續依照用戶回饋，優化人機語音互動介面，並將這些功能全部整合在可遠端給予語音指令的智能收音搖控器上，操控起來更為輕鬆簡單，當然，亦可以網頁瀏覽模式搜尋、回應做菜、交通、股價等生活中的大小問題，此外，Bobii還可透過網路設備定位，接收如地方公家單位的行政公告即時訊息推播，在異地的家人也可透過Bobii內建的視訊通話功能，使用手機與家中Bobii連線，讓用戶在外可以隨時隨地關心家中情況、與家人互動，而在後疫情宅工作時代，透過家中Bobii可簡易直覺式操作的智能語音指令，輕鬆開啟多方連線，進行視訊會議並自動記錄會議內容，Bobii也可下載更多不論是影視、社群媒體、通訊軟體等APP擴大應用，並透過Bobii投屏於電視上，享受更好的視覺體驗，讓用戶的娛樂、工作與生活更加便捷，成為人們不可或缺的智能家居夥伴！

即日起Bobii將於台南、高雄、嘉義、台中、中壢等直營門市販售，提供三年無線上網吃到飽不降速的方案，綁約36期首付費用NT$1,999及月付NT$999，即加贈Elf Eye攝影機(原價NT$1,480)及D-Link Wi-Fi機(原價NT$4,500)，而Bobii單機方案為綁約36期首付費用NT$4,999及月付NT$549，即可以親民價格體驗擁有智能生活。

(科技)