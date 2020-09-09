總統府前發言人丁允恭今(9日)遭週刊踢爆渣男行徑，不僅曾劈腿4女，還逼一位電視台女記者墮胎，更扯的是，他還把辦公室當炮房，在擔任高雄市新聞局長期間，於局長室與女友發生性關係，對比他昔日義正嚴辭地在臉書開酸資深藝人白冰冰「摧毀城市質感」，相當諷刺。

綜藝大姐大白冰冰當年受邀擔任高雄市觀光局1月份觀光大使，原本是好事一樁，卻遭丁允恭刻意在臉書轉發新聞狠酸：「城市質感的形成是緩慢的堆積，而摧毀它則可以很快。」

當時白冰冰不滿反擊丁允恭，「中央政府做的那麼爛，你還要在那邊酸，你比酸民還更扯！」如今這段話也被網友起底，大讚白冰冰為先知，「業力引爆，現世報來的又快又急」、「是啊，超諷刺的，摧毀很快」、「說真的，拿公家機關辦公室打砲，八卦酸宅都想不到有這麼扯的事」。

稍早白冰冰更在臉書寫下133字文章，似在抒發心聲，「把困難踩在腳下，你才會站得更高。生命就是一次次蛻變的過程。唯有經歷各種各樣的折磨，才能增加生命的厚度。一個人的成長過程，恰似蝴蝶破繭，在痛苦的掙扎中，意志得到鍛鍊，力量得到加強，心智得到提高，在痛苦中得到昇華。當你從痛苦中走出來時，就會發現，你已經擁有了飛翔的力量！」粉絲們也留言祝賀「這叫做人在做，天在看，黑亂做有報應」。

(中時新聞網)