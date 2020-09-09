20200909中天新聞 買菜婦騎單車突「迴轉」 遭直行重機撞飛

台北市內湖區今(9日)上午傳出一起車禍，一位60歲的婦人騎單車上路，準備去買菜，卻在行經新湖二路時貪圖方便，直接在路中央來個「神之迴轉」，下一秒被直行的重機騎士攔腰撞上，2人互撞而噴飛在馬路上，所幸兩人傷勢皆不重，警方已進一部調閱監視器釐清究責。

據了解，這起車禍發生在今日上午，影片中可見一位老婦騎著單車在兩線道車的外側，卻突然違規跨越雙黃線，來了一個「神之迴轉」，迴轉時也並未留意後方來車，下一秒就直接被直行的黃牌重型機車攔腰撞上，兩人受撞擊後狠狠噴飛在馬路上。

老婦人的單車也因遭撞擊而輪框變形，機車騎士則橫躺在地一之間無法起身，所幸兩人傷勢皆不嚴重。婦人接受醫護人員治療時，驚慌地還原事發現場，更形容機車車速「很快超級快」；機車騎士則解釋，當時一回神老婦人就已在眼前，完全煞車不及，車速大約時速50至60公里。

警方到場後初步釐清車禍，將事發原因歸因於婦人騎車違規迴轉，並將進一步調閱監視器後，再行調查與究責。

(中時新聞網)