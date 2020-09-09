為了避免川普政府一步步封殺大陸企業在美國的生存空間，據日媒報導指出，包括大陸晶圓代工龍頭中芯國際等大陸頂尖的半導體廠商，正在加快切斷與美國企業供應鏈的依賴。

據《日經亞洲評論》報導指出，一名不具名消息人士指稱，中芯國際、大陸首家NAND型快閃記憶體製造商長江存儲等業者，都設下在大陸建立非美設備的生產線的遠大目標。這些大陸半導體廠商通常採用半導體設備供應商應用材料(Applied Materials)等美企，用以使用自身晶片生產數年所需。

半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）獨家供應的EUV光刻設備，替如台積電、三星電子在先進製程上取得重大進展，中芯國際也曾向該公司訂購光刻機台，據傳是要發展7奈米製程，雖以該公司目前製程研發階段仍難以跨入，但也展現中芯國際朝先進製程前進的決心，但該訂單卻遭到川普政府阻撓，導致ASML至今仍遲遲未能出貨給中芯國際。

中芯國際已經設定目標，打算在今年底前建設一條40奈米製程的生產線，並在3年內打造28奈米製程生產線。長江存儲自今年5月起，幾乎每月都上修從大陸採購半導體設備以及材料的使用率，如今目標已經拉高到70%，但實際上，截至目前的使用率僅達30%。

國家集成電路産業投資基金(國家大基金)所投資的24家陸企上半年合併營收達698億元、年增13%，合計歸屬母公司淨利潤為56億元、年增47%。包括中芯國際、長電、納思達等晶圓製造、IC設計獲得資金支持，北方華創與中微、Naura、盛美半導體設備、華海清科、上海精測半導體等半導體生產設備商也獲得資助，顯見北京當局加強大陸半導體自主化進程的決心。

(中時新聞網)