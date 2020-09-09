倫元投顧分析師陳學進表示，投資人持續拋售估值過高的科技類股，導致美股道瓊指數連三日重挫1,600點、那斯達克指數大跌1,209點、費半指數下跌262點，連帶台股在外資法人反手調節持股壓抑下，9日終場下跌0.43％，收在12,608點。

美國總統川普為拚連任，近日動作頻頻，不但全面擴大封殺華為及其相關企業，造成台股電子股下殺拉回，對盤勢造成強大抑制效果外，甚至聯合各國全面防堵大陸軍事向外擴張，市場擔憂中美衝突影響兩岸和平發展，導致近期外資買盤裹足不前。

然而台股在經濟面及資金面仍處在有利條件外，上揚的季線也形成有效支撐，配合內資大戶偏多心態濃厚，盤面仍有多檔股票持續熱絡，甚至亮燈漲停再創新高，譬如台聚、台達化、大亞、中興電、世紀鋼、茂迪、元晶、達能、大田、亞太電、博磊、友達、群創、明基材、岱宇、中化生、生華科等，顯見市場人氣尚在，多方趨勢並未改變。

個股方面，本周納入投資組合的瀚荃，躋身Space X供應鏈，業績可望旺到明年，隨趨勢向上且內資法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )