上半年新冠肺炎疫情爆發，加速帶動直播產業發展，不過，隨著直播平台用戶數持續增長，也成為不肖詐騙份子覬覦目標。17LIVE表示，保障用戶資訊安全，率先與警政機關合作，於今日在M17集團大樓攜手內政部警政署刑事警察局宣導反詐騙，杜絕「假代儲、真詐騙」行為，雙向連線建構嚴密安全防護網。

17LIVE表示，成立直播互動社群平台已超過五年，致力於守護用戶資訊安全、創造正向優質的平台為首要目標，不僅透過Skyeye監控團隊長期以人工及導入AI技術進行平台監控，防堵腥羶色內容，此次更領串連企業與警界力量，共同打擊非法代儲點數詐騙，保護平台用戶。

同時，17LIVE也將自主建立三大反詐騙即時預警機制，號召主播共同響應防堵犯罪行為發生，包括偵測與封鎖使用代儲用戶。若發生代儲點數詐騙時，17LIVE表示，將第一時間偵測封鎖購買非官方代儲、來歷不明帳號點數之帳戶。此外，若平台內有儲值異常帳戶，如大量購買點數、購買後即進行刷退…等行為，平台將主動追蹤點數來源，同時與App Store?及Google Play兩大應用程式下載平台進行合作，建立即時回報系統，在異常交易行為發生時，能即刻收到警示訊息，力求有效防堵詐騙。

此外，17LIVE也表示，若確認為非法代儲時，17LIVE將回收主播之無效點數，以維護其他主播及用戶權益，也呼籲用戶尋求合法管道儲值點數，避免所支持之主播及自身權益受損。

同時，17LIVE也將協助主播及用戶，與公司共同採取法律協助。若詐騙案件確立， 17LIVE將陪同且支持主播及用戶共同採取法律途徑，尋求諮詢及協助，共同守護平台安全。

(工商 )