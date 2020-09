今年的新冠疫情嚴重衝擊藝術市場!由巴塞爾藝術展和瑞銀集團出版標題為《新冠疫情對藝廊行業的影響》(The Impact of COVID-19 on The Gallery Sector) 的 2020 年度中期調查報告顯示:大多數藝廊預計2020年的銷售額會繼續下跌,僅有21%的藝廊預計下半年銷售額有所增長。對2021年的期望相較樂觀,但也僅有45%的藝廊預計銷售額會對比2020年有所增長。

然而高淨值收藏家對前景相對樂觀——59%認為新冠疫情增加了他們對收藏的興趣;此增長在年輕收藏家中尤其強烈,70%的千禧世代表示是次疫情增加了他們對收藏的興趣。長遠來看,各地區收藏家對藝術品市場的信心都在增強。年輕及較富裕的收藏家似乎最樂觀,超過60%的千禧世代收藏家對未來6個月和12個月的表現持樂觀態度,而嬰兒潮一代僅佔24%。

巴塞爾藝術展與瑞銀集團的藝術市場調查顯示:線上銷售及千禧世代收藏家對疫情衝擊下的藝術市場日趨重要。首先,藝廊銷售額下跌超過三分之一,但線上銷售加速增長;其次,收藏家仍然保持參與度,其中千禧世代收藏家的消費最高。

《新冠疫情對藝廊行業的影響》的2020年度中期調查報告,由知名文化經濟學家、Arts Economics創辦人Clare McAndrew博士所撰寫。為評估2020年上半年收藏家參與藝術市場程度、與藝廊界以及藝術市場的互動,Arts Economics 與瑞銀展開研究合作,向360位來自三個不同市場:美國、英國及香港的高淨值收藏家收集意見。

調查發現92%的高淨值收藏家在2020年曾購買藝術品。這三個市場的消費額相對較高:大多數收藏家(56%)在2020年上半年花費了 10萬美元以上,其中16%的收藏家花費了100萬美元以上。千禧世代在高消費人士中佔最高比率,有17%在過去6個月內花費超過100萬美元(嬰兒潮一代僅佔4%)。幾乎所有千禧世代收藏家(99%)和大部分X世代收藏家(94%)都表示他們在疫情危機期間主動與藝廊合作,但三分之一收藏家選擇購買熟悉的或此前曾購買過的藝術家的作品。此趨勢若持續,可能會令較年輕的藝術家及較新成立的藝廊難以立足,並可能影響市場的多樣性。

(時報資訊)