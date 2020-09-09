雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品穩定成長，光寶科(2301)預估，第3季與第2季差不多，毛利率可望優於去年同期，不過歐系外資僅給予光寶科「中立」評等，但目標價51元，今天外資亦站在賣方，致使光寶科股價收低。

第3季電子產業傳統旺季因新冠肺炎疫情及中美貿易衝突未如往年好，但上半年業績表現不俗的光寶科營運維持穩健成長，光寶科表示，雖然純消費性產品因為疫情無法外出受到影響，商用及教育用NB因通路端庫存已足夠，沒有第2季好，但遠距相關無論是雲或是端(AIoT)裝置，以及衛生相關如紫外光等都還不錯，我們看好電源管理與光電產品持續於雲端運算、5G、AIoT以及遊戲產品等相關應用需求穩定成長，預估第3季可望維持第2季水準，毛利率可望優於去年同期，第2季、第3季及第4季看起來差不多，下半年會比上半年好。

光寶科上半年稅後盈餘為50.2億元，年成長30%，每股盈餘達2.16元，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高，累計前7月合併營收為874.54億元。

歐系外資指出，光寶科透過業務精簡和重新定位以推動利潤增長，達到毛利率17%以上的水準，但預期毛利率可能仍會從今年第2季的高峰小幅回落，給予光寶科「中立」評等，但目標價上看51元，外資則是連4個交易日賣超光寶科5594張，今天光寶科股價亦以下跌作收。

(時報資訊)