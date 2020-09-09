梁姓男子前年砍殺母親37刀後切下頭顱，從12樓住處拋下，一審判他無期徒刑，但台灣高等法院上個月卻根據醫院鑑定，認定他殺人時因吸毒導致無辨識能力，逆轉改判無罪，各界嘩然。台灣高檢署認為判決違反論理法則、經驗法則，判決違背法令，今提起上訴。

由於梁男另案將在10月13日服刑期滿，因此高檢署請求最高法院儘速分案審理，並審酌梁男在上訴期間，予以繼續羈押，以安民心。

35歲梁男是家中老么，前年10月18日晚間施用安非他命毒品後突然捉狂，拿刀朝67歲的母親猛砍，再將斬下的頭顱拋下樓。一審桃園地院依桃園療養院精神鑑定，認為梁行凶時辨識能力降低，加上姊姊替他求情，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑。上訴後，高等法院另委託法務部法醫研究所及台大醫院精神鑑定，結果卻大逆轉，8月20日改判梁男無罪。

但高檢署提出6項上訴理由，包括高院誤將法醫所函文之推論，認為是精神鑑定，且將台大醫院鑑定報告之「假設」當真，欠缺證據能力。另梁男尿液甲基安非他命濃度並不高，高院卻認為是甲基安非他命中毒。

此外，證人及員警指證梁當天有喝酒，不能排除梁行凶時受酒精影響，但對於警員欲進入其住處，卻能理解情況並加以阻止；梁男對於施用毒品細節，均能逐一回答，顯示其辨識與控制能力雖較一般人為低，但非全然喪失。

檢方認為，梁依卷證雖無殺母動機，但可預見飲酒或施用毒品後，可能出現暴力行為，卻仍飲酒及吸毒後，使自己辨識能力及控制能力減弱之際，故意殺害其母，不能依法不罰或減輕其刑。

檢方指出，梁事後對殺母過程推諉不知，未見悔意，足認有再犯或危害公安之虞，高院改判無罪，卻未依刑法規定令入相當處所，施以監護處分，認為判決違背法令，提起上訴。

(中時 )