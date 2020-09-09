移民署主秘林興春9日上午赴苗栗探視德國籍新住民謝薩莉。（移民署苗栗服務站提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署主任秘書林興春，9日上午專程赴苗栗探視3名外籍新住民，包括來台近20年的越南裔新住民媽媽徐蕙、德國籍新住民謝薩莉以及大陸新住民葉映民，鼓勵她們更融入本地生活。

移民署主秘林興春等人，9日上午先前往苗栗市拜訪「苗栗縣台越新住民關懷協會」，表彰理事長徐蕙珮來台近20年，積極協助在臺越南籍新住民融入在地生活，並於108年9月成立「苗栗縣台越新住民關懷協會」，希望透過自身的經歷及協會的力量去幫助更多在台的越南姊妹。

林興春等接著前往德國籍新住民謝薩莉的工作室，謝薩莉於臉書設立「薩莉德國手工蛋糕」粉絲專頁，販售德國手工蛋糕，每一份蛋糕堅持用最好的原料烘焙，深獲地方好評，在苗栗市區咖啡店以及竹北的麵包店也能品嘗到她們的點心，也讓更多人體驗德國手工美食的魅力！

下午，一行人再轉往粵式家鄉味餐廳，訪視大陸籍新住民葉映明，結婚來台已19年，育有2女，在就讀餐飲科的女兒鼓勵之下，開始販賣廣東煲仔飯以及腸粉。開始創業後，經常利用閒暇時間至新住民家庭服務中心參加活動，曾經參加過移民署免費電腦課程，學習到網路營銷的知識，並且在創業過程中結識許多新住民，當發現她們有需求時，也會很熱心的幫忙，她的店面不但提供美食更是福利資源的轉介站。

林興春表示，新住民及其子女是台灣新力量，移民署為了提供新住民全方位的服務與照顧，持續推動如新住民二代培力計畫及新住民及其子女築夢計畫等。

(中時 )