衣啟飛翔創客基地結合機能布料大廠與20名創客合作，設計全國首創客製化導盲犬機能雨衣。（邱立雅攝）

衣啟飛翔創客基地結合機能布料大廠與旗下20名創客合作，設計全國首創並客製化的導盲犬機能雨衣，穿脫方便，雨衣兩側印有導盲犬工作中的字樣與反光貼條，讓導盲犬在雨天行走時更能清楚被識別。此次選在9月9月台灣狗狗日當天，將製作完成的60件機能雨衣送給台灣導盲犬協會，守護視障者及導盲犬的工作安全。

勞動力發展署桃竹苗分署轄下衣啟飛翔創客基地將設計力導入公益，過去曾設計寵物狗雨衣，此次將創意升級成公益，舉辦導盲犬雨衣工作營，與全球最大防水透溼布料大廠聚紡股份有限公司共同發揮企業責任，並與台灣導盲犬協會多次討論、修改、試穿，終於設計出穿脫方便的導盲犬機能雨衣。

這款導盲犬機能雨衣版型考量穿脫便利性，讓狗狗可以從頭就把雨衣套上，兩側則印有導盲犬工作中字樣與反光貼條，讓狗狗在雨天工作時可以清楚被識別，其中防水貼條的技術更讓雨衣達到滴水不露的專業等級。

此次一共設計生產60件導盲犬機能型雨衣，在9月9日台灣狗狗日當天，全數贈送給台灣導盲犬協會。協會理事長劉棟表示，此次產業、官方與社福團體聯手為社會弱勢提供更好的服務，他十分感謝衣啟飛翔創客基地與聚紡公司的協助。聚紡股份有限公司總經理蔡秋雄則表示，很榮幸將透溼防水的機能性布料使用在導盲犬的雨衣製作上，讓社會大眾更加了解機能性布料的功能與用途。

發展署署長施貞仰表示，創客基地是一個實驗場域，透過滾動式修正尋找人才養成的創新模式，創客基地營運邁入第5年，目標建立屬於衣啟飛翔的生態系，整合人才、產業、行銷、諮詢顧問、通路等要素，提供創客一個全方位的人才養成平台。

(中時 )