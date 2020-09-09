台南市六甲區公所近來在觀光行銷推廣上不餘遺力，陸續推出六甲區觀光旅遊地圖、六甲區美食地圖、老屋風華明信片、古廟風情明信片等，最近推出六甲區文創工作袋，讓「居家節能行動隊」進行家戶節電宣導工作時，可以裝資料，又可以推廣觀光。

台南市政府民政局依經濟部「縣市共推住商節電行動計畫」辦理「因地制宜計畫」，請區公所成立並運作「居家節能行動隊」，進行家戶節電宣導等工作，讓節能宣導可以更深入民眾生活，喚起居民環境關懷意識、環境維護使命感與熱情。

節能行動隊志工為了宣導工作，必須挨家挨戶拜訪，極其辛勞，為了體恤節能志工的辛勞，六甲區公所特別準備六甲區文創工作袋，讓志工進行家戶節電宣導工作更加便利。

文創工作袋上繡有「來稻六甲松鶴玩」字樣，還有六甲吉祥物稻這哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽姐姐，相當可愛且接地氣，節能志工，宣導之餘也能行銷六甲。

六甲區長陳啓榮表示，提高六甲觀光能見度，是現階段努力的方向，也是使命，這次推出六甲區文創工作袋，結合節能宣導，是一個契機，讓他們將六甲形象「袋」著走，也是對志工辛勞的感謝和尊敬。

台南市政府民政局長顏振標表示，政府為了推動節能宣導，需要仰賴全民的配合及志工的付出，六甲區推廣節能工作之餘，能結合文創推廣觀光行銷又能體恤志工辛勞，是一舉多得的巧思。

(中時 )