今年疫情爆發加速帶動直播產業發展，隨著直播平台用戶數持續增長，也成為不肖詐騙份子覬覦目標，強化用戶於平台的使用安全性成重要課題。直播互動社群平台17LIVE為保障用戶資訊安全，於今(9)日宣布攜手內政部警政署刑事警察局，共同宣導反詐騙，杜絕「假代儲、真詐騙」行為，雙向連線建構嚴密安全防護網。

17LIVE 成立直播互動社群平台已超過五年，為守護用戶資訊安全，創造正向優質的平台，不僅透過Skyeye監控團隊長期以人工及導入AI技術進行平台監控，防堵腥羶色內容，此次更串連企業與警界力量，共同打擊非法代儲點數詐騙，保護平台用戶。17LIVE表示將與內政部警政署刑事警察局密切合作，不僅建構雙向溝通及回報的順暢管道，同時，17LIVE也將自主建立三大反詐騙即時預警機制，號召主播共同響應防堵犯罪行為發生，全面提升平台使用安全性，保障用戶權益。

內政部警政署刑事警察局預防科陳瑞基科長則呼籲︰「現今社群網絡發達，在網路上許多不肖份子以話術及人性弱點行使詐騙等違法情事，面對在網路上相當常見的非法代儲點數詐騙行為，民間企業組織的配合往往也可以有效遏止犯罪發生。因此，很開心能與 17LIVE 攜手合作，期望藉 17LIVE 直播產業龍頭的品牌影響力，共同防堵及降低詐騙事件發生。同時也與17LIVE一同呼籲用戶，進行網路點數儲值勿貪小便宜，需再三確認是否透過官方認證經銷商合法購買，同時絕不提供個人資訊與不購買來路不明之帳號或點數，避免受騙上當，造成個人損失。」

17LIVE三大反詐騙即時預警機制。（17LIVE提供／黃慧雯台北傳真）

為避免不法代儲及詐騙情事發生，17LIVE今正式提出三大「反詐騙即時預警機制」：（１）偵測與封鎖使用代儲用戶：若發生代儲點數詐騙時，17LIVE 將第一時間偵測封鎖購買非官方代儲、來歷不明帳號點數之帳戶；此外，若平台內有儲值異常帳戶，如大量購買點數、購買後即進行刷退…等行為，平台將主動追蹤點數來源，同時與 App Store 及 Google Play 兩大應用程式下載平台進行合作，建立即時回報系統，在異常交易行為發生時，能即刻收到警示訊息，力求有效防堵詐騙情事。（２）回收主播點數與扣除分潤：若確認為非法代儲時，17LIVE將回收主播之無效點數，以維護其他主播及用戶權益，也呼籲用戶尋求合法管道儲值點數，避免所支持之主播及自身權益受損。（３）協助主播及用戶，與公司共同採取法律協助： 17LIVE 將於詐騙案件確立時，陪同且支持主播及用戶共同採取法律途徑，尋求諮詢及協助，共同守護平台安全。

(科技)