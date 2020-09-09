▲造型滅火器不僅可當作家中防火設備，還可以作為裝飾用途。（姜霏攝）

桃園市政府消防局第三大隊組長李龍潭為慶祝結婚週年及太太生日，經過百番糾結，最後選擇「送安全」，準備了造型Hello Kitty滅火器當作驚喜，李龍潭說，「我守護大隊，她守護家」，趣味又實用的禮物讓李太太哭笑不得。

入行約35年的李龍潭十分熱愛消防工作，除了蒐集消防相關的各種物品、娃娃及鑰匙圈之外，家裡也擺放了各種造型的消防寶寶，每次看到全國各地有住宅火災發生後，便會研究、思考並評量自家防火設施情形，截至目前家裡共存放了15具滅火器，在各層樓梯口、房間及廚房都擺滿了滅火器，甚至家中裝置了火災警報器及警示燈，各項安全設備都相當齊全。

這個月是李龍潭和太太結婚的第31週年，剛好又碰上太太的生日，李龍潭絞盡腦汁決定給太太一項大禮，但以往送鮮花及項鍊太太都反應很不實用，因此今年選擇「送安全」，準備了「Hello Kitty」造型滅火器當作驚喜，如此討喜又療癒的外型，讓太太哭笑不得也直呼「真的是實際的禮物」！

李龍潭說，一般傳統滅火器外型樸素，放在家中也看起來相當突兀，因此常常被民眾放在儲藏室或隨意亂丟，以致於火災發生時無法立即取得實施搶救，而「Hello Kitty」造型滅火器，擁有可愛外型與家中裝潢及擺設完全沒有違和感，需要急用時便能隨手取得。

(中時 )