網路言論可信度究竟高不高？最近微博一個叫「加油吧Vicky」的女網友，發文控訴自己被前男友強迫發生關係，引起網友強烈關注，女網友表示，2019年6月初被男子硬上，對方還將此行為，披上「虛假的愛情外衣」，造成女網友身心靈嚴重受創，還曾為男子墮胎，但網友肉搜後，發現真相大逆轉。

梁女在微博爆料(圖片取自/微博)

梁姓女子在微博發表一篇《愛你，才要強暴你》的長文掀熱議。文中提到朋友問「男朋友怎麼追到妳的？我開玩笑說路邊撿的，但事實是強姦」，梁女回憶與羅姓男子關係，2019年5月開始追求她，6月某天晚上，兩人相約吃飯，席間羅女被灌許多酒，之後到酒店開房間。

梁女表示被羅男強暴，事後兩人開始交往，但羅男仍經常去外面尋歡；之後梁女輾轉得知，羅男在大學時曾硬上其他女生，之後羅男趁她感冒意識不清，強迫發生關係後導致懷孕，羅男全家還逼她墮胎，這段經歷造成羅女身心受創，但她表示「已經做好被毀滅的準備」，決定將經歷公開。

梁女爆料鬧得沸沸揚揚，被肉搜出來的羅男，否認羅女指控，強調兩人是戀愛關係，並將控訴內容一一澄清，爆料梁女曾要10萬人民幣的分手費，最後協議給她1萬人民幣，同時保證彼此不再糾纏。羅男的姐姐也提供兩人交往的照片、聊天紀錄等，拆穿梁女的謊言。根據外媒報導，梁女不斷PO出羅男的負面消息，像是羅男握有偷拍她的裸照、控告她侵權名譽，害自己被銀行開除、要求付13萬等。

但梁女無法拿出證據，證明羅男強暴，加上對話紀錄、事情發生邏輯等，都表明梁女可能在說謊，事件風向馬上逆轉，梁女隨後刪除微博上所有發文，還向羅男道歉，希望提出和解。網友猜測梁女誣陷對方，可能只是想炒作，只要羅男追究法律責任，她恐怕得坐牢，此事也讓網友大嘆「網路上帶風向毀掉一個人實在太容易，請掌握證據再發言」。

(中時新聞網)