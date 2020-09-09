2020.09.09 桃園市 ▲團隊共清除了23.1公斤的垃圾，包括寶特瓶、玻璃瓶、枯木、浮球碎片、廢棄漁網，徹底維護海中清潔。（桃園市環保局提供／姜霏桃園傳真）

桃園市環保潛水隊8日至小琉球淨海，由桃園市海管處長林立昌帶領，一共清除23公斤的垃圾，大幅降低海洋負擔，林立昌說，桃園的水質不如小琉球清澈，因此淨海執行上相對困難，之後也會因應水況安排淨海行程，盼透過淨海讓桃園海域更加乾淨。

林立昌說，「希望桃園海域的第1張沉底廢棄漁網是由我親手清除的」，淨海過程中最困難的就是克服海流，因海流很強會造成身體不適，作業上也較困難，他坦言，小琉球的水質清澈、能見度佳，撿拾垃圾時可以輕鬆撿取。

桃園環保潛水隊為去年成立，共有127位隊員，林立昌說，起初他以為報名的民眾多數為對潛水有興趣，想以公部門資源考取潛水執照，爾後發現大部份本身就是潛水員，甚至也有許多潛水教練報名，因為自身為潛水愛好者，潛水過程中發現很多垃圾，因此自發性願意協助清理海中垃圾，進而報名桃園環保潛水隊。

桃園沿岸受漂沙及地形影響，水下能見度常不及3公尺，海域下的環境惡劣，使潛水員水下作業成為1份高風險的工作，未來期望藉由沿岸的漂沙濃度調查成果，以科學數據分析1年當中漂沙最少、水下能見度最好的時機，再帶領環保潛水對進行淨海，林立昌說，海管處每年至少會淨海4次，藉此減輕海底的負擔。

(中時 )