工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業因船舶業持續進行船隻汰換升級環保性能，以及半導體、基礎工程及水處理等產業主要客戶持續加大直軸型、雙偏心蝶閥產品拉貨力道，造就8月及前8月合併營收均創同期新高。

捷流閥業今（9）日公布，8月合併營收2.11億元，締造連續三個月營收改寫同期新高的記錄，也比去年同期成長9.28％。前八月合併營收攀升至16.33億元，創歷年同期新高，較去年同期成長2.58％。

捷流表示，8月營收改寫同期新高，主因是因船舶業持續進行船隻汰換升級環保性能，以及半導體與基礎工程暨水處理等產業，主要客戶持續加大直軸型、雙偏心蝶閥產品拉貨力道而受惠，推升整體出貨持續站穩高檔，是捷流單月營收連續三個月都比去年同期成長。捷流看好整體接單、出貨動能，隨船舶業全球環保法規落實、全球製造業產能分散等計畫，持續保持良好營運動能。

捷流指出，捷流觀察到全球製造業正大舉朝台灣、東南亞地區擴建風潮，帶動捷流台灣、東南亞地區整體接單表現持續暢旺，加上主要客戶對於既有產能升級需求提升，持續加速導入智慧製造或工業自動化趨勢明確，除既有閥門產品汰換需求，也增加自動化控制器加裝需求。捷流擁有齊全閥門產品線、優異自主研發能力、高品質量產技術及業務團隊直接掌握通路等優勢，在此趨勢下，不僅擴大捷流全球接單表現，也帶動單一訂單金額提升。

捷流表示，捷流除穩定既有訂單外，當前中美貿易戰的氛圍，台灣、東南亞國家開始感受訂單從大陸移轉至第二生產基地的需求，捷流接獲東南亞電廠訂單超過新台幣8千萬元，加上高雄港洲際二期石化專區持續開案、桃園生質能中心等大型訂單，捷流第三季整體營收可望維持高檔。

捷流指稱，捷流持續深化中高階雙偏心、三偏心蝶閥及客製閥、控制閥等市場銷售，透過鑄造及加工上游供應鏈整合，提升兩岸生產基地生產自動化比例，同時拉高桃園觀音鑄造廠原料供貨比例，嚴格管控閥門產品，以期發揮至最大量產規模效益，有助於未來營運維持成長動能。

(工商 )