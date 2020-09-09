以瑜珈服起家的露露檸檬公布上季財報，因疫情讓更多人在家健身與運動，消費者對瑜珈服等運動衣的需求增加，使營收增長令人驚喜，其中線上收入更暴增1.5倍。

露露檸檬上季（截至8月2日止）營收成長2％，由去年同期的8.834億美元增至9.029億美元，超越市場預期的8.425億美元。上季網路銷售收入年增高達157％。

未經調整的淨利由去年同期的1.25億美元縮減至8,680萬美元，每股盈餘由0.96美元減至0.66美元。不過，扣除一次性支出的調整後每股盈餘達0.74美元，超出分析師估的0.55美元。

展望前景，露露檸檬執行長麥當勞（Calvin McDonald）表示，對目前到年底前抱持「謹慎樂觀」態度。該公司並未發表2020年財測，僅提及全球幾乎所有門市（97％）已重啟營運，門市銷售額平均比去年同期躍升約75％。

露露檸檬7月初完成對健身鏡廠商Mirror的收購交易，預期Mirror對本財年的營收貢獻由原估的1億美元增至1.5億美元以上。

(工商 )