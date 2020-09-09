中國童裝淘帝-KY(2929）8月合併營收達新台幣1.68億元，較上月大幅成長61.72％，但與去年同期減少64.31％，累計1至8月合併營收16.48億元，仍較去年同期減少59.59％。

淘帝-KY表示，目前正值秋裝換季備貨期間，且TOPBI品牌旗下門市已全面恢復開業，加上集團自5月針對夏、秋季童裝祭出大幅度降價策略，以鼓勵代理商增加提貨，並持續投入TOPBI品牌行銷推廣，穩固線下門市銷售支撐，帶動代理商拉貨力道回升。

另一方面，淘帝-KY於線上銷售保持良好需求，推升8月線上銷售營收比重已達35％水準，皆係挹注單月營收連續二月逐步回升動能。

今年中國地區受肺炎疫情、水災影響對整體服飾產業品牌業者經營舉步維艱，不論國際知名服飾品牌、中國本土服飾、童裝品牌等，於上半年紛紛掀起裁員、關店潮，大動作產品降價去化庫存、切割虧損品牌斷尾求生。

淘帝-KY指出，面對產業洗牌，係集團最佳搶進更高市場佔有率之機會，今年營運重心針對TOPBI品牌線下門市採取「固本培元」，以門市坪效、品牌宣傳效益陸續調整旗下門市結構，有望至第三季進入門市調整尾聲，近日中國商務部宣布9月9日至10月8日舉辦「消費促進月」活動，且適逢中國傳統金九銀十的銷售旺季，有望帶動中國消費買氣。

(工商 )