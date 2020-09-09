因應新冠肺炎疫情對國內就業市場之影響，勞動部為鼓勵應屆畢業生於後疫情時期、就業市場回溫之際，積極尋職並穩定就業，祭出「青年就業獎勵計畫」，針對已就業之2019學年度應屆畢業生提供就業獎勵；而知名人力銀行也表示，7月份新鮮人全職工作數也回升到近31萬個，就業機會大大提高。元大人壽提醒即將步入職場或已就業之畢業生，此階段除了衝就業、拚工作表現外，別忘了領到第一筆薪水後，同步檢視現有保障，例如父母已為自己買的保險，並依目前的收入及保障需求，重新調整或補齊缺口，將自己的基礎保障網建構起來。

元大人壽表示，社會新鮮人投保可先就意外險、醫療險、失能扶助險及壽險等基本保障著手，並把握先定期、後終身、重保障、再累積資產的四大原則進行規畫。由於大部分的職場新鮮人第一份薪水都不會太高，元大人壽提醒，在保單規劃上必須量力而為，可用年收入的10分之1作為保費預算參考，確保每年所須繳交的保費皆在能力範圍內。

在主約方面，元大人壽建議，社會新鮮人可優先選擇保費經濟且保障高的定期壽險，若有額外預算可同步規劃失能扶助險。以投保「元大人壽新加值定期壽險」為例，不但保費親民保障大，且在每屆滿5年及結婚、生子等情況下，可依條款約定申請增加保額，配合人生階段責任變重而提高保障。「元大人壽幸扶一世雙重照護終身保險」的特色則在於失能生活扶助保險金之外，另針對嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症提供特定傷病扶助保險金，終身享有雙重照護保障。

針對意外和醫療保障，元大人壽建議可在主約下附加定期附約，更能符合社會新鮮人的預算。由於甫入職場，正處於事業打拚期，出差機會可能較多，上班的交通工具也多為機車，人身傷害保險附約與意外傷害醫療保險附約可分散意外身故及意外醫療的風險。再者，為避免因疾病或意外造成的經濟損失，社會新鮮人可規劃住院日額給付及住院醫療實支實付商品，「元大人壽享有心住院醫療健康保險附約」就是住院日額與實支實付二合一的保單，只要投保一張商品，就能享有全方位無死角的醫療保障，住院實支實付保障可涵蓋病房費等差額，手術保障還涵蓋了門診與住院外科手術，是張相當完善的醫療保單。待基礎保障都建構完整後，再來慢慢著手進行財富累積。

最後元大人壽溫馨提醒，在規劃保單時，社會新鮮人若尚有助學貸款或其它債務，也應於壽險保障額度規劃時一併納入考量，此外，正處於職涯摸索期的社會新鮮人，若工作更換較頻繁，也別忘在轉換職場或職務異動時，重新檢視保單調整投保內容，時時確保完善的保障規劃。

(工商 )