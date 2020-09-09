桃園市長鄭文燦日前被問到是否接任閣揆時表示，「自認人生到某階段，假如要接受另外的歷練，不會說客氣的拒絕」，被外界解讀鬆口有意接任行政院長。對此，行政院長蘇貞昌今（9）日指出，鄭文燦是個人才，「我總是鼓勵他多努力，做好就有希望」，但「不會客氣的拒絕是什麼？我聽不懂。」

蘇貞昌日前到桃園視察，當著鄭文燦的面說「交通建設要快一點，不然等當完總統，都還沒有通車」，被外界視為有點名接班的意味。鄭文燦在8日播出的廣播節目中澄清，院長的意思並非預言他會當總統。

不過，當主持人鄭弘儀問，如果總統蔡英文要你接任閣揆來歷練，你願意嗎？鄭文燦表示，治理市政、國政不同，決策國政複雜程度超過地方，要同時考慮不同面向。「我自認人生到某階段，假如要接受另外的歷練，我不會說客氣的拒絕，我是不會這樣講，但『時間要恰當』，我沒有很明確的劇本跟時間表」。

面對外界解讀鄭文燦有意接下閣揆，他今日受訪時澄清，「這是錯誤解讀」，並解釋自己上節目時是指，「人生沒有哪個職務是做永久的，勢必有職務的變換，不過我支持蘇院長」，鄭文燦強調現在就是否專心市政、打拚建設、心無旁鶩。

蘇貞昌今日下午出席「第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」受訪時，被問到鄭文燦接閣揆一事，蘇揆說，鄭文燦是個人才，口才非常好，他回答這些問題也是很好的口才，面面俱到，但「我總是鼓勵他多努力，做好就有希望」。

媒體追問這是否代表鄭文燦已鬆口？蘇貞昌重申，鄭文燦口才很好，講話面面俱到，但「不會客氣的拒絕是什麼？我聽不懂。」

(工商 )